Вашингтон, 27 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Китай не пойдёт на какие-либо компромиссы или уступки, касающиеся тайваньского вопроса, а также иных ключевых интересов государства. Об этом заявил пресс-секретарь посольства КНР в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Он подчеркнул, что «в мире существует только один Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая». Пэнъйю подчеркнул также, что правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай.

«Это консенсус международного сообщества и политическое обязательство, взятое США перед Китаем. Тайваньский вопрос — это исключительно внутреннее дело Китая, не терпящее вмешательства извне», — указал в беседе с ТАСС дипломат.

Он призвал Вашингтон придерживаться принципа единого Китая, ни коим образом не поддерживая независимость Тайваня.

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Как сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции в Японии 23 мая президент США Джозеф Байден объявил о готовности военного участия США в защите Тайваня. Это сразу же вызвало реакцию МИД Китая, подчеркнувшего, что Тайвань является неотъемлемой частью КНР, и для защиты суверенитета страна готова предпринять «решительные действия».

На следующий день глава Белого дома вновь прокомментировал ситуацию вокруг Тайваня, подтвердив, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.