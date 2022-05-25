Лондон, , 08:41 — REGNUM Слова президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона участвовать в защите Тайваня являются опасной ошибкой, пишет британское издание The Telegraph.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметили авторы статьи, США «никогда не брали на себя обязательств» по защите Тайваня. Издание также напомнило, что подобное решение должно быть принято с согласия конгресса США.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, выступая на пресс-конференции в Токио, Байден указал на то, что в случае нападения Китая на остров США будут поддерживать Тайбей военными средствами.

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