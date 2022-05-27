Москва, , 09:24 — REGNUM На сегодняшний день актуальной для российских пограничников остаётся задача охраны Крымского транспортного перехода. Об этом заявил первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью «Российской газете» он пояснил, что это необходимо из-за сохраняющейся угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов.

«В связи с сохранением угрозы совершения представителями спецслужб Украины диверсионных и террористических актов актуальной остаётся задача охраны Крымского транспортного перехода, других стратегически важных объектов полуострова, а также обеспечения безопасности субъектов морской экономической деятельности в акватории Чёрного и Азовского морей», — сказал Кулишов.

Он также добавил, что риски провокаций спецслужбы Украины на границе с Россией возросли. Кроме того, украинские диверсионно-разведывательные группы не прекращают попытки проникновения на российскую территорию с целью совершения подрывных акций на приграничной территории. Также со стороны Украины совершаются дискриминационные действия в отношении российских юридических и физических лиц, включая граждан, пресекающих государственную границу.

Руководитель понгранслужбы отметил, что эти угрозы сопровождались прекращением по инициативе Киева пограничного сотрудничества, попытками одностороннего проведения демаркации спорных участков государственной границы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в крупнейшем торговом центре Симферополя. Взрывное устройство было подготовлено бывшим украинским военным 1988 года рождения, сторонником нацистов. Массовое убийство он готовил по указаниям украинской нацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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