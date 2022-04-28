Симферополь, , 17:11 — REGNUM В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт в крупнейшем торговом центре Симферополя, сообщает 28 апреля агентство РИА Новости со ссылкой на источник в региональном правительстве.

На Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Взрывное устройство было подготовлено бывшим украинским военным 1988 года рождения, сторонником нацистов. Массовое убийство он готовил по указаниям украинской нацистской группировки «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Возбуждено уголовное дело по статьям «приготовление к террористическому акту» и «незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» УК РФ.

На месте жительства украинского террориста изъято самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для изготовления других бомб, экстремистская литература и нацистская атрибутика.

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