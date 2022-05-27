Москва, 27 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня 26 мая нефть марки Brent подорожала на 2,85%, до $117,59 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Покупатели прошли сопротивление на американской сессии. Рост нефтяных котировок ускорился на фоне ослабления доллара США.

Доллар усилил снижение на глобальном валютном рынке Форекс после публикации данных по ВВП США за первый квартал. ВВП страны снизился на 1,5% против предварительной оценки 1,4%. По прогнозу ожидалось улучшение показателя до минус 1,3%.

США не удалось избежать энергетического кризиса, который они сами усилили через санкции в отношении России и на фоне давления на европейских политиков, чтобы Европа отказалась от российских энергоресурсов. Предпринимаемые Белым домом меры не смогли сбить цены на бензин и газ.

Сегодня, 27 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $117,38 за баррель. Покупателям удалось пройти сопротивление $115. На следующей неделе ожидается тест уровня $120.

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