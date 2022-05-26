Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 26 мая, по состоянию на 15:30 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent, который скоро прекращает действие, держатся в районе $111,30 за баррель. Это сдерживает рост августовского фьючерса, к переходу на который готовится рынок, на уровне $114,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

Канистры с нефтепродуктами Nsktv.ru

«Трейдеры вышли из фьючерса, срок обращения которого истекает. Этот технический момент не позволил нефтяным котировкам пойти на штурм отметки $115 за баррель, но эта цель по-прежнему остается актуальной.

Несмотря на твердое намерение ФРС США продолжать повышение учетной ставки, трейдеры не верят в быстрое преодоление мировой инфляции. При этом Евроцентробанк из-за опасений охлаждения экономики не спешит прекращать насыщать рынки деньгами.

В Еврокомиссии вместо эмбарго на российскую нефть предложили ввести на нее высокие ввозные пошлины. За счет этого, вероятно, европейцам придется покупать нефть из других источников, но больше ее от этого не станет.

Соответственно, Россия может сократить поставки, что сместит общий баланс в сторону спроса. Соответственно, переход нефти в зону выше $115 за баррель все более актуален.

Читайте также: Нефть марки Brent сохраняет скромный восходящий уклон