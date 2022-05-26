Москва, , 15:56 — REGNUM Сегодня, 26 мая, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже взлетает на 6,74%, до 63,32 рубля. Евро набрал первую космическую скорость — растет на 8,98%, превышая 66 рублей за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Стараниями Центробанка РФ российский валютный рынок при низкой ликвидности становится мечтой спекулянта — тут можно либо быстро озолотиться, либо мгновенно вылететь в трубу.

За 1,5месяца кредитная ставка снижена на 9 процентных пунктов, те, кто держит депозиты по ставкам начала марта сегодня могут занимать средства по факту с отрицательной ставкой.

Почему бы и не сыграть на валютном рынке, где за один день можно заработать больше годовой ставки, даже без плечей.

Видимо, участники рынка поняли это ещё вчера, поскольку уже во второй половине дня началось интенсивное ослабление российской валюты.

А сегодня, после объявления банком России в 10:30 утра о снижении ставки до 11%, из позиций начали высаживать даже самых недогадливых, ставивших на то, что при таком притоке валюты на рынок рубль не может не укрепляться.

Впрочем, текущее снижение рубля носит спекулятивный характер. Спрос на валюту останется ниже предложения, так что скоро можно будет увидеть новое сильное движение по рублю, но уже в обратную сторону», — считает эксперт.

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