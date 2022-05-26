Москва, 27 мая, 2022, 02:48 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию в РФ в Москве под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

City-yaroslavl.ru Котельная

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Айсен Николаев представил проект модернизации объектов коммунальной инфраструктуры по механизму привлечения инфраструктурных займов из Фонда содействия реформирования ЖКХ. По итогам заседания штаба проект был одобрен правительственной комиссией по региональному развитию.

Согласно проекту, предполагается построить или капитально отремонтировать девять объектов теплоснабжения на территории шести муниципалитетов Якутии с охватом населения более 16 тыс. человек.

Кроме того, будет оптимизировано 15 аварийных котельных. Это позволит подключить к теплоснабжению новых потребителей 566 индивидуальных жилых домов, три многоквартирных дома и семь социальных объектов. По итогам реализации проекта ожидается снижение на 30% затрат на топливно-энергетические ресурсы.

Объем капитальных затрат на три года составит 1,8 млрд рублей, из Фонда содействия реформирования ЖКХ на эти цели будет выделено 1,4 млрд рублей, 362 млн рублей поступят из бюджета Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в минстрое Чувашии, вероятно, в отопительном сезоне не занимались анализом последствий заключения концессий в Чебоксарах и Новочебоксарске с компанией ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения. Вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, который отчитывался о реализации концессионных соглашений в ЖКХ, ушёл от прямого ответа на вопрос о том, стало ли «лучше, хуже», пообещав подготовить «отдельную информацию».