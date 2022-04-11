Чебоксары, , 09:07 — REGNUM В минстрое Чувашии, вероятно, в данном отопительном сезоне не занимались анализом последствий заключения концессий в Чебоксарах и Новочебоксарске с компанией ПАО «Т Плюс» в сфере теплоснабжения. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, вице-премьер — министр строительства, архитектуры и ЖКХ Павел Данилов, который отчитывался о реализации концессионных соглашений в ЖКХ, ушёл от прямого ответа на вопрос о том, стало ли «лучше, хуже», пообещав подготовить «отдельную информацию».

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава минстроя в своём докладе о ходе отопительного сезона и задачах по реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства сообщил о том, что с муниципальными образованиями они «разобрали все концессионные соглашения и те соглашения, которые заключены, которые имеют признаки договоров аренды».

«Каждый район знает свои концессионные соглашения. В настоящее время на территории республики действует 21 концессионное соглашение в сфере водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения. После проведённого анализа выявлено, что реально инвестиционные программы присутствуют только по двум концессионным соглашения — с ПАО «Т Плюс» по городам Чебоксары и Новочебоксарск. По 19-ти концессионным соглашениям концессионерами являются эксплуатирующие организации, функционирующие на территории муниципального образования, которые вкладывают финансовые средства только в текущее содержание объекта без привлечения средств в модернизацию и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры», — сказал Павел Данилов.

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Вице-премьер заявил, что «владеем ситуацией по каждому району». На что первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков задал уточняющий вопрос «с точки зрения поручений» главы Чувашии.

«Вы сказали, что на сегодня два концессионных соглашения соответствуют. Я понимаю, что это в Чебоксарах и Новочебоксарске с «Т Плюс». Можно ли сегодня, либо сейчас как в задачку проанализировать, как на прохождение отопительного сезона — предыдущего и текущего — сказалась передача в концессию? Лучше, хуже [стало] с точки зрения проведения работ, аварий, жалоб и всего прочего», — поинтересовался Михаил Ноздряков.

«Мы подготовим отдельную информацию тогда именно в части городов Чебоксары и Новочебоксарск», — сказал Павел Данилов.

«Я думаю, это будет важная информация… Самое главное, что жителям, гражданам было обещано улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, это обязательно должно соблюдаться», — напомнил первый вице-премьер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чебоксарах и Новочебоксарске заключены концессионные соглашения в сфере теплоснабжения с ПАО «Т Плюс». Власти Чебоксар заявляли, что для жителей Новоюжного района тариф за тепло «будет расти ускоренными темпами», а в Северо-западном районе на два года его «заморозят».

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