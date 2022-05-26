Минск, , 21:19 — REGNUM Воинственные заявления представителей «Полка Кастуся Калиновского» в адрес белорусской власти не стоит рассматривать как реальную угрозу. «Калиновцы» изображают из себя грозную силу лишь для того, чтобы оправдать перед спонсорами финансовые вливания в этот проект. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 26 мая высказал политолог Кирилл Аверьянов.

Белорусские националисты на Украине Belaruspartisan.org

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«В последнее время базирующиеся в Польше информационные ресурсы активно раскручивают находящийся на Украие «Полк Кастуся Калиновского», говоря о его возможном участии в смене власти в Белоруссии. К реальности эти разговоры не имеют никакого отношения. Этих хлопцев-калиновцев максимум человек сто, к концу спецоперации будет ещё меньше. Что эта горстка сможет противопоставить десяткам, если не сотням тысяч белорусских силовиков?» — задаётся вопросом эксперт.

Аверьянов допускает, что оппозиция рассчитывает на переход в свои ряды части силовиков, однако 2020 год показал тщетность таких надежд. «Кроме того, боевики из Белоруссии воюют на Украине с 2014 года, но почему-то никто из них не появился на акциях протеста после последних президентских выборов. Это свидетельствует о том, что, несмотря на громкие заявления, эта публика осознаёт свою ничтожность перед ОМОНом», — считает Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Полк Кастуся Калиновского» пригрозил расправой белорусским омоновцам, а представитель офиса Светланы Тихановской Анатолий Лебедько назвал вполне реальным силовое отстранение от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко.