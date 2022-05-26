Москва, 26 мая 2022, 18:39 — REGNUM Основными проблемами в АПК являются не неэффективность финансовых инструментов поддержки, а бюрократические процедуры, завышенные требования к заёмщикам и ограниченные финансовые ресурсы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая, об этом заявил замглавы комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») на форуме партии.
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В качестве примера парламентарий привела поддержку системообразующих предприятий в АПК.
«Хорошая и эффективная мера поддержки, позволяющая значимым предприятиям получить финансовые ресурсы по льготным ставкам. Но вместе с тем критерии отбора настолько высоки для большинства сельскохозяйственных предприятий, что делает эту меру поддержки для многих недоступной», — сказала она.
Для сравнения: для предприятий лёгкой промышленности критерии по объёму выручки установлен на уровне 2 млрд рублей и численностью работающих 200 человек, для фармацевтической — 1 млрд рублей и 250 человек, драгоценных металлов — 2 млрд рублей, а для предприятий производства пищевых продуктов и напитков — 14 млрд рублей и 1500 работающих, для животноводства — 10 млрд рублей и 1500 работающих, указала Школкина.
«Таким образом, есть регионы, где ни одно предприятие АПК не смогло попасть в этот перечень, хотя многие из них имеют стратегическое значение для конкретного региона, влияющие на развитие его экономического потенциала, занятость и доходность населения, поддержку стабильности на продовольственном рынке, как отдельного региона, так и страны в целом», — заявила зампред комитета Госдумы.
«Об этом мы также неоднократно говорили правительству РФ, об этом пишут письма вице-премьеру губернаторы субъектов РФ, но, к сожалению, вопрос так и остаётся нерешённым», — говорит парламентарий.
Хотя некоторые подвижки всё же есть, в частности, растениеводстве — объём выручки снижен с 10 млрд до 6 млрд рублей, отменено ограничение по количеству предприятий и сумма лимита увеличена до 7 млрд рублей на одно предприятие. Таким образом, мера есть, и она востребованная, но, к сожалению, ей могут воспользоваться далеко не все предприятия, добавила Школкина.
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