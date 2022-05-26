Москва, , 13:17 — REGNUM По итогам сессии 25 мая нефть незначительно подорожала, прибавив немногим более 0,5% и отступив от дневных максимумов за пределами уровня $112 за баррель к концу дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти ptra

«Сегодня, 26 мая, нефть марки Brent сохраняет скромный восходящий уклон, и в целом, судя по технической картине, предпосылок для заметного развития импульса роста на данный момент не наблюдается.

Движения на фондовых площадках мира пропитаны осторожностью, а валюты практически не двигаются с места, что также находит отражение в динамике нефтяного рынка.

Впрочем, повсеместное снижение волатильности может оказаться ложным сигналом стабилизации и принести новую бурю после затишья, поскольку главные риски никуда не исчезли и продолжают нервировать инвесторов.

В более широком контексте дальнейшее усугубление перспектив мировой экономики будет выступать в роли сдерживающего фактора дня нефти, поскольку будет сопровождаться ослаблением спроса на энергоносители.

Немаловажную роль здесь будет играть и дальнейшее ужесточение политики мировыми Центробанками, увлеченными борьбой с рекордной инфляцией.

В противовес этим факторам выступает сокращение предложения и опасения возникновения дефицита поставок, в том числе после введения эмбарго на импорт российской нефти в ЕС — решение может быть оглашено уже на следующей неделе.

Иными словами, на данный момент присутствуют аргументы в пользу снижения цен, но пока перевешивают волнения по поводу поставок. До тех пор, пока не проявится существенный перекос в одну из сторон,

Brent будет колебаться в пределах диапазона, сохраняя высокие позиции. В центре внимания сейчас находится 20-дневная скользящая средняя, которая проходит немногим ниже $110. Если эта SMA не выстоит в ближайшее время, давление может усилиться», — считает эксперт.

Читайте также: Нефти не хватает факторов для преодоления уровня $115