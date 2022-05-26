Москва, 26 мая 2022, 13:17 — REGNUM По итогам сессии 25 мая нефть незначительно подорожала, прибавив немногим более 0,5% и отступив от дневных максимумов за пределами уровня $112 за баррель к концу дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти
Добыча нефти
ptra
«Сегодня, 26 мая, нефть марки Brent сохраняет скромный восходящий уклон, и в целом, судя по технической картине, предпосылок для заметного развития импульса роста на данный момент не наблюдается.
Движения на фондовых площадках мира пропитаны осторожностью, а валюты практически не двигаются с места, что также находит отражение в динамике нефтяного рынка.
Впрочем, повсеместное снижение волатильности может оказаться ложным сигналом стабилизации и принести новую бурю после затишья, поскольку главные риски никуда не исчезли и продолжают нервировать инвесторов.
В более широком контексте дальнейшее усугубление перспектив мировой экономики будет выступать в роли сдерживающего фактора дня нефти, поскольку будет сопровождаться ослаблением спроса на энергоносители.
Немаловажную роль здесь будет играть и дальнейшее ужесточение политики мировыми Центробанками, увлеченными борьбой с рекордной инфляцией.
В противовес этим факторам выступает сокращение предложения и опасения возникновения дефицита поставок, в том числе после введения эмбарго на импорт российской нефти в ЕС — решение может быть оглашено уже на следующей неделе.
Иными словами, на данный момент присутствуют аргументы в пользу снижения цен, но пока перевешивают волнения по поводу поставок. До тех пор, пока не проявится существенный перекос в одну из сторон,
Brent будет колебаться в пределах диапазона, сохраняя высокие позиции. В центре внимания сейчас находится 20-дневная скользящая средняя, которая проходит немногим ниже $110. Если эта SMA не выстоит в ближайшее время, давление может усилиться», — считает эксперт.

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