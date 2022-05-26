* запрещённая в России организация

Вена, , 13:37 — REGNUM Символику украинских националистов нанесли неизвестные на стену возле памятника советским воинам в Вене. Об этом посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил на странице посольства в социальных сетях.

Вена Bwag

Памятник советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма, установлен на площади Шварценбергплатц в центре Вены. По словам дипломата, российская сторона не раз предостерегала австрийские власти от молчаливого потакания украинским националистам и их приспешникам.

«Очередная акция радикалов на площади Шварценбергплатц в Вене — лишнее тому подтверждение», — отметил Любинский.

Ранее стену позади мемориала окрасили в цвета украинского флага, теперь на неё нанесли символику батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против боевиков которого в России возбудили уголовные дела.

Стена находится в частной собственности, но посольство будет настаивать на очищении её от символики националистов.

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