Вена, 26 мая 2022, 13:37 — REGNUM Символику украинских националистов нанесли неизвестные на стену возле памятника советским воинам в Вене. Об этом посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил на странице посольства в социальных сетях.
Памятник советским воинам, павшим при освобождении Австрии от нацизма, установлен на площади Шварценбергплатц в центре Вены. По словам дипломата, российская сторона не раз предостерегала австрийские власти от молчаливого потакания украинским националистам и их приспешникам.
«Очередная акция радикалов на площади Шварценбергплатц в Вене — лишнее тому подтверждение», — отметил Любинский.
Ранее стену позади мемориала окрасили в цвета украинского флага, теперь на неё нанесли символику батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), против боевиков которого в России возбудили уголовные дела.
Стена находится в частной собственности, но посольство будет настаивать на очищении её от символики националистов.
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