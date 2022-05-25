Берн, , 02:23 — REGNUM Власти швейцарского кантона Ури, где в городе Андерматте находится памятник сподвижникам Суворова, подвергшийся акту вандализма, 24 мая приняли решение обязать Россию оплатить расходы по очистке мемориала от краски.

Василий Суриков. Переход Суворова через Альпы. 1899

На заседании правительства кантона рассматривался вопрос об осквернении расположенного на окраине Андерматта возле места битвы у Чёртова моста в ущелье Шёленнен высеченного в скале 12-метрового креста в память о павших в боях при переходе через Альпы в 1799 году воинах русского полководца Александра Суворова.

пресс-служба правительства кантона Ури «Что касается устранения повреждений, то Российская Федерация как владелец памятника несёт ответственность за удаление краски. Она должна сама заказывать эти работы и оплачивать расходы».

Полиция кантона Ури 14 мая обнаружила на памятнике пятна синей и жёлтой краски. По версии правоохранителей, неустановленные вандалы наполняли краской мешочки и бросали их в памятник. Отмечается, что сведений о том, кто может быть виновником акта вандализма, у полиции нет.

Посольство России в Швейцарии в связи с осквернением мемориала выразило протест федеральному департаменту иностранных дел Швейцарии, потребовало устранить нанесённый ущерб, выявить и наказать виновных. Оно обратилось к властям с настоятельным призывом «обеспечить надлежащую охрану мемориала» и напомнило, что Александр Суворов «внёс большой вклад в освобождение Швейцарии (от наполеоновских войск) и является неотъемлемой частью не только российской, но и швейцарской истории».

Как сообщало ИА REGNUM, памятник, посвящённый сподвижникам русского полководца Александра Суворова, погибшим во время перехода через Сен-Готард (важный горный перевал Швейцарских Альп) в 1799 году, установленный в городе Андерматт, пострадал от рук вандалов.

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