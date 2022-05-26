Москва, , 08:19 — REGNUM Торги по нефти 25 мая завершились небольшим ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,43%, до $114,34. Торги проходили спокойно, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти в Каспийском море Penyulap

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 20 мая, снизились на 1 млн баррелей, до 419,8 млн баррелей (прогноз был — 0,8 млн баррелей).

Запасы бензина сократились на 0,5 млн баррелей, до 219,7 млн баррелей (прогноз был — 0,6 млн баррелей).

Запасы дистиллятов выросли на 1,7 млн баррелей, до 106,9 млн баррелей (прогноз был 0,9 млн баррелей). Добыча нефти сохранилась на уровне 11,9 млн баррелей.

Сегодня, 26 мая, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $114,40 за баррель. В центре внимания трейдеров по-прежнему остается продолжающееся обсуждение Евросоюзом вопроса о введении запрета на импорт российской нефти.

Покупателям не хватает сил преодолеть уровень $115. Если сегодняне получится его пройти, придется отступать к уровню $110 перед выходными.

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