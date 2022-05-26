Москва, 26 мая, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Авиация ВКС России высокоточными ракетами уничтожила в Николаевской области украинский центр радиоэлектронной разведки, заявил 26 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«В районе населённого пункта Днепровское Николаевской области уничтожен украинский центр радиоэлектронной разведки, в том числе 11 военнослужащих боевого расчёта, а также 15 прибывших с охраной иностранных специалистов инженерно-технического и оперативного состава», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео пуска крылатой ракеты Р-500 комплексом «Искандер-К» по военному объекту на Украине.

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