Москва, 26 мая, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале видео пуска крылатой ракеты Р-500 комплексом «Искандер-К» по военному объекту на Украине.

Segodnjashnie-novosti.ru «Искандер»

На кадрах показан стоящий в лесистой местности оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-К». Ракета Р-500 вылетает из пусковой установки и, медленно разворачиваясь в воздухе, уходит в сторону цели.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.