Москва, 26 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны в ходе специальной военной операции на Украине сбили два летательных аппарата украинских военных. Об этом 26 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

(сс) Zalasem1 Ми-24

Он уточнил, что один украинский вертолёт Ми-24 был сбит над населённым пунктом Гусаровка Харьковской области. Также сбит в воздухе доставлявший боеприпасы и вооружение военно-транспортный самолёт воздушных сил Украины в районе Кремидовки Одесской области.

«Кроме того, в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка, Кировск Луганской Народной Республики уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства в районе населенного пункта Меловатка Луганской Народной Республики», — добавил представитель оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 25 мая, российские средства ПВО в рамках специальной операции в воздухе сбили украинский вертолёт Ми-8 и 11 беспилотных летательных аппаратов.

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