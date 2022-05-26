Москва, 26 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты пытаются глобализировать Североатлантический альянс. Для этого они пытаются использовать «российскую угрозу» Африке. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, Вашингтон прилагает усилия для того, чтобы придать НАТО «функции мирового жандарма далеко за пределами изначальной зоны ответственности Североатлантического альянса».

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«Вашингтон прежде всего заинтересован в том, чтобы подключить альянс к сдерживанию Китая. Именно в этом состоит главное предназначение пестуемых США региональных проектов по укреплению безопасности на Индо-Тихоокеанском пространстве», — пояснил в беседе с РИА Новости российский дипломат.

Что касается Африки, то, по словам Грушко, «катастрофические последствия глобальных амбиций НАТО ещё долго будут ощущаться в Ираке, Ливии и Сирии».

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«В результате интервенций стран НАТО и экспериментов в сфере социально-политической инженерии, в том числе военными средствами, гигантские пространства лишились всякой государственности, превратились в прибежище и рассадник терроризма», — констатировал представитель российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее министры обороны Испании и Великобритании на совместной пресс-конференции в Мадриде заявили, что расширение влияния и активности России в Африке представляет «тревожную угрозу» безопасности стран НАТО наряду с конфликтом на Украине и должно быть решено военным альянсом. Как подчеркнула глава испанского минобороны Маргарита Роблес, НАТО не может оставаться равнодушным в этой ситуации.