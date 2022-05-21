Париж, , 13:12 — REGNUM В результате начала спецоперации Вооруженных сил РФ по денацификации Украины мир оказался разделен на два лагеря. Такое мнение 20 мая высказал французский политолог Доминик Моизи в колонке для издания Echos.

Военная спецоперация на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил эксперт, западные страны фактически оказались одиноки в своем противостоянии с Россией. При этом он напомнил, что государства Азии, Африки и Латинской Америки отказались выступить против Москвы.

«Между Западом и «остальными» произошел очевидный разрыв: мы и они», — написал он в своем материале.

Также Моизи указал, что Запад не смог добиться полной изоляции России и уточнил, что около 40 стран мира, отказавшиеся осудить спецоперацию ВС России на Украине составляют 53% населения нашей планеты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР задержало девушку-агента Службы безопасности Украины (СБУ), призывавшую к беспорядкам.