Москва, 26 мая, 2022, 11:12 — ИА Регнум. Туристические поездки по России становятся все более востребованными у граждан. 48% за последние пять лет хотя бы раз проводили отпуск в других регионах РФ, свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Неоднократно совершали туристические поездки по России 33% опрошенных, единожды — 15%. Наибольший интерес к внутреннему туризму демонстрируют молодые люди 18–34 лет (59%), люди 25–34 лет (60%) и жители Москвы и Санкт-Петербурга (71%).

Наиболее привлекательными направлениями внутреннего туризма являются Москва и Санкт-Петербург — 10% и 15% соответственно. На Черноморское побережье Кавказа планируют поехать 12%, в Крым — 9%. Меньшей популярностью пользуется отдых за границей (7%) и в других местах на территории бывшего СССР (кроме Прибалтики) — 3%.

Опрос по телефону проведен 7–8 мая 2022 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году отдыхать летом дома будут 52% жителей России (в 2020 году — 61%).

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