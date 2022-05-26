Москва, , 10:25 — REGNUM В 2022 году отдыхать летом дома будут 52% жителей России (в 2020 году — 61%). За городом, на даче — 39%. Поедут в другой город или село России 14%,. Свидетльствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отпуск Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР

Планируют летом взять отпуск 37% жителей России (в 2020 году — 31%). Для 16% опрошенных оптимальная продолжительность отпуска — две недели, для 10% — месяц.

Краткосрочный отпуск длиной в неделю или, напротив, слишком длительный (больше месяца) берут заметно реже — 6% и 5% соответственно. Достаточно выходных дней для восстановления сил 17%.

Каждый пятый поедет в отпуск с одним или двумя членами семьи — 19% и 21% соответственно. Семейный отдых вчетвером и впятером планируют провести 15%.

Опрос проведен 7–8 мая 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало, каждый пятый житель России (20%) считает, что в 2022 году лучше всего провести очередной отпуск дома.

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