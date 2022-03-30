Москва, , 09:31 — REGNUM Каждый пятый житель России (20%) считает, что в 2022 году лучше всего провести очередной отпуск дома. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Собирались в отпуск (сс) rawpixel

Оптимальным местом для отдыха в 2022 назвали дачу 18% опрошенных, отдых «на любом море» — 12%. Полагают, что хорошо отдохнуть в любом месте России 9%, в Крыму — 6%

По мнению 4%, вообще не стоит брать отпуск. В том, что в 2002 году лучше обойтись без отпуска чаще уверены мужчины, чем женщины — 5% против 2%. При этом женщины хотят отдохнуть «на любом море» — 15% против 8% среди мужчин.

Опрос проведен в марте 2022 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет из всех федеральных округах России.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году более четверти жителей России (27%) собирались провести отпуск дома, на даче или в деревне.

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