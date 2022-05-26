Кабул, , 10:13 — REGNUM Согласно последним данным, в результате трёх последовательных взрывов в городе Мазари-Шариф, административном центре афганской провинции Балх, погибли 26 человек, ещё 37 получили ранения. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

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По словам очевидцев, в пятом 5-й округе жертвами взрывов стали шесть человек, 15 ранены, в 10-м округе — 20 убитых и 22 раненых.

Напомним, первый взрыв произошёл в районе «Карте Баба Алишир» в 5-м округе Мазари-Шарифа. Управление полиции Балха подтвердило этот факт.

Источники сообщают, что второй и третий взрывы произошли в 10-м округе Мазари-Шарифа. По неподтверждённым данным, все три взрыва прогремели в маршрутных такси.

Официальные источники не прокомментировали ни второй, ни третий взрывы.

Недавно в Мазари-Шарифе в разное время прогремели два взрыва легковых автомобилей, которыми управляли хазарейцы. В результате взрывов погибли более десяти человек, несколько человек получили ранения.