Мазари-Шариф, Афганистан, 26 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек погибли и 15 получили ранения в результате серии взрывов в Мазари-Шарифе — административном центре афганской провинции Балх. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из к/ф «Казино». Реж. Мартин Скорсезе. 1995. США - Франция Взрыв

Три взрыва подряд произошли в маршрутных такси вечером 25 мая. Местные источники сообщили изданию, что первый взрыв прогремел в 5-м округе Мазари-Шарифа, в результате чего погибло большинство пассажиров автомобиля.

Ещё два взрыва произошли в двух автомобилях в районе «Карте-Ариана» 10-го округа Мазари-Шарифа. Хотя точное число жертв неизвестно, источники говорят, что число погибших выше, чем заявляют талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На опубликованных снимках видны тела, лежащие рядом с взорванным автомобилем.