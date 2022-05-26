Берлин, , 10:59 — REGNUM Украинский посол в Германии Андрей Мельник высмеял правительство ФРГ, которое не спешит поставлять вооружение Киеву, изображением улитки. Картинку он опубликовал в своём Twitter.

«Немецкое оружие для Украины уже в пути», — написал Мельник под фотографией улитки с прикреплённой к раковине пулей.

Дипломат пояснил, что получил этот снимок в мессенджере от одного из членов украинского правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мельник в очередной раз обвинил правительство канцлера ФРГ Олафа Шольца в затягивании поставок Украине тяжёлого вооружения.

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