Луганск, 26 мая, 2022, 09:17 — ИА Регнум. В Донбассе на сегодняшний день находятся около 8 тыс. украинских военнопленных, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

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«Пленных много. Конечно, их больше на территории Донецкой Народной Республики, но у нас тоже хватает, и сейчас общая цифра где-то в районе 8 тыс. Это очень много, и каждый день добавляются буквально сотни», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что силы Донецкой Народной Республики присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины.

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