Донецк, , 08:08 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши подразделения, то есть наши резервные полки присутствуют в ряде регионов… я говорю про Херсонскую область, про Запорожскую область, про Харьковскую область», — сказал он РИА Новости.

При этом немаловажным для военнослужащих ДНР является освобождение Харькова, подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.