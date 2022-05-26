Донецк, 26 мая 2022, 08:08 — REGNUM Силы Донецкой Народной Республики присутствуют на территории Херсонской, Запорожской и Харьковской областей Украины, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
При этом немаловажным для военнослужащих ДНР является освобождение Харькова, подчеркнул он.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.