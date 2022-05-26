Тэгу, Южная Корея, , 09:29 — REGNUM По словам руководителей отрасли, мировые покупатели и продавцы сжиженного природного газа (СПГ) в преддверии зимнего пика готовятся к еще большей неопределенности в отношении российских поставок и туманным перспективам спроса со стороны Европы и главного импортера — Китая, сообщает 26 мая Reuters.

Сжиженный газ Krish Dulal

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Западные санкции против России вызвали опасения по поводу перебоев с поставками российского газа в Европу, в результате чего мировые цены на газ в начале этого года достигли исторических максимумов, а проблемы энергетической безопасности усугубились.

Помимо непредсказуемой погоды, остается неясным, будут ли сокращаться российские поставки в Европу, говорят руководители компаний. Также неясно, сможет ли Европа успеть построить новую инфраструктуру для импорта СПГ, чтобы заместить российские объемы, добавляют они.

Еще один вопрос: когда Китай отменит ограничения в связи COVID-19, которые привели к сокращению импорта в первые пять месяцев 2022 года.

«У нас большая неопределенность в отношении того, что будет дальше, — заявил исполнительный вице-президент Shell Стив Хилл на Всемирной газовой конференции. — Если мы переведем объем российского трубопроводного газа, поставленного в Европу в 2021 году, в эквивалент СПГ и добавим объем СПГ, поставленного в Европу в том же году, это составит 200 миллионов тонн в эквиваленте СПГ. Это половина от объема нынешней (мировой) индустрии СПГ».

Инфраструктурные ограничения, возникшие в связи с тем, что потоки газа меняются с запада на восток, а не с востока на запад, сделали эту задачу «более сложной, чем мы думали сначала», добавил он.

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