Каракас, , 06:30 — REGNUM Власти Венесуэлы намерены отказаться от посредничества Норвегии в переговорах с проамериканской оппозицией и настаивают на включении в процесс России. Об этом со ссылкой на осведомлённые о ходе подготовки переговоров источники 25 мая сообщает агентство Reuters.

Николас Мадуро и Владимир Путин Kremlin.ru

Оппозиция, наоборот, рассчитывает, что на переговорах, которые в июне могут возобновиться в Мексике, роль посредника вновь возьмёт на себя Норвегия.

Ранее Норвегия уже была посредником на переговорах в Мексике между правительством и оппозицией Венесуэлы, которые в августе 2021 года завершились подписанием меморандума о взаимопонимании. Позднее президент Венесуэлы Николас Мадуро прервал переговоры до тех пор, пока США не ответят за похищение обладающего дипломатическим статусом гражданина Венесуэлы и Колумбии Алекса Сааба.

В марте текущего года Мадуро заявил о готовности правительства продолжить переговорный процесс.

Напомним, проведённые в Венесуэле в начале мая социологические опросы показали, что симпатии к оппозиционным партиям выражают не более 9% граждан страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Мексика предложила выступить посредником в переговорах между правительством Венесуэлы и представителями оппозиции.

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