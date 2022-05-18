Каракас, , 03:39 — REGNUM Встречу по поводу возобновления переговоров властей и оппозиционных сил Венесуэлы провели председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес и представитель венесуэльской оппозиции Херардо Блайд. Об этом 17 мая спикер законодательного органа сообщил в своем микроблоге.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

Родригес отметил, что правительство Венесуэлы рассматривает венесуэльского дипломата Алекса Сааба, который был передан США, «полноценным членом своей делегации на возможных переговорах». Он добавил, что власти страны требуют его участия в инициативах, на основании, которого планируется заключить соглашение с оппозицией.

Как сообщало ИА REGNUM, Алекс Сааб был экстрагирован в США 16 октября 2021 года. Американские власти обвиняют его в отмывании денег, а также в сговоре с целью совершения такой деятельности. Сам Сааб не признает указанных обвинений.

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