Сан-Сальвадор, 26 мая, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Парламент Сальвадора 25 мая повторно продлил действие режима чрезвычайного положения (ЧП), которое было введено 27 марта для борьбы с захлестнувшей страну преступностью. Об этом пресс-служба законодательного органа сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

(сс) Presidencia El Salvador Найиб Букеле

пресс-служба парламента Сальвадора «Мы успешно добиваемся того, что никто не считал возможным, речь идёт о стране, свободной от банд, и мы не остановимся… Мы продлили действие режима чрезвычайного положения ещё на 30 дней, чтобы продолжать ловить этих террористов».

По данным правоохранителей, за время действия чрезвычайного положения полиция и другие силовые структуры республики задержали более 35 тысяч участников уличных банд.

Действия правительства президента Найиба Букеле, которое объявило непримиримую борьбу с организованной преступностью, одобряет подавляющее большинство граждан, несмотря на опасения правозащитных организаций о возможных нарушениях прав человека.

Ранее в стране были значительно увеличены сроки тюремного заключения за участие в организованных преступных сообществах. Теперь рядовой член банды может лишиться свободы на срок до 30 лет, руководитель сообщества — на срок до 45 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что без колебаний пойдёт на крайние меры и лишит еды заключённых членов преступных группировок, если их оставшиеся на свободе товарищи не прекратят беспорядки и не сдадутся полиции.

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