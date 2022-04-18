Сан-Сальвадор, , 23:20 — REGNUM Криптовалютная платформа Binance объявила о запуске программы по трудоустройству молодежи в Сальвадоре, предлагая себя в качестве альтернативы вступлению в преступные группировки. Об этом сообщил в социальных сетях основатель Binance Чанпэн Чжао.

Сан-Сальвадор, Сальвадор, 2017 Мария Плотникова © ИА REGNUM

Предприниматель решил привлекать молодежь именно из Сальвадора, поскольку эта страна пока является единственной, где криптовалюта признана законным платежным средством наряду с долларом. Чжао надеется принять на работу несколько сотен молодых сальвадорцев для обслуживания испаноговорящих клиентов.

Основатель платформы, посетивший Сальвадор в разгар кризиса насилия и последовавшими за ним сериями арестов, надеется, что создание новых рабочих мест в такой перспективной, по его мнению, отрасли, как криптовалютные операции, поможет молодым людям отказаться от преступного пути.

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