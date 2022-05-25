Париж, 25 мая, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Безработица во Франции немного выросла в апреле, впервые за год, сообщает Le Parisien.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Во Франции зафиксирован уровень безработицы в размере 5% в первом квартале 2022 года.

Согласно данным министерства труда, число безработных в апреле увеличилось на 9300 человек до 3,1 млн человек. Кроме того, число ищущих работу во Франции в апреле снизилось на 0,7% по сравнению с мартом.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Парижа не начинает предварительное расследование «в его нынешнем виде» по обвинениям в сексуальном насилии против нового французского министра Дэмиена Абада.

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