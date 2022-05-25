Париж, 25 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Прокуратура Парижа не начинает предварительное расследование «в его нынешнем виде» по обвинениям в сексуальном насилии против нового французского министра Дэмиена Абада, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«В настоящее время прокуратура Парижа не расследует письмо от обсерватории по сексуальному насилию, которое передало ей показания двух женщин, обвиняющих Дэмиена Абада в изнасиловании», — уточнили в прокуратуре Парижа.

В Париже отметили отсутствие элементов, позволяющих идентифицировать жертву доноса и, следовательно, отсутствие возможности приступить к подробному рассмотрению данного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента назначения Элизабет Борн на пост премьер-министра Франции 16 мая правительство изо всех сил пыталось сориентироваться между половиной министров, входивших в состав предыдущего кабинета министров, и обвинениями в изнасиловании, которые затрагивают нового министра Дэмиена Абада.

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