Москва, , 00:20 — REGNUM Законопроект об особом статусе граждан Польши на территории Украины напоминает старый колониальный договор. Об этом 24 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

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«Несомненно, что это — законопроект совершено скандальный и беспрецедентный. И даже трудно найти ему какое-то соответствие в современном мире, разве что это очень напоминает старые колониальные договоры. И это, наверное, это правильная ассоциация, потому что законопроект будет фиксировать полуколониальный статус Украины в отношениях с Польшей», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что те права, которые предоставляются гражданам Польши в рамках этого законопроекта на территории Украины, предоставляются в одностороннем порядке.

«Гражданам Украины такие права на территории Польши не предоставляются», — пояснил Неменский.

По мнению эксперта, закон будет фиксировать неравноправные отношения между гражданами Украины и Польши, соответственно, между Украиной и Польшей.

Напомним, что ранее президент Украины анонсировал закон об особом правовом положении граждан Польши на Украине.