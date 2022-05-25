Москва, 25 мая, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Глава российского МИД Сергей Лавров 27 мая примет участие в очередном заседании Совета глав субъектов Российской Федерации (СГС) при внешнеполитическом ведомстве. Об этом официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила 25 мая в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Она рассказала, что заседание пройдёт в историческом особняке Зинаиды Морозовой на Спиридоновке, Лавров выступит его председателем. Участниками заседания будут входящие в состав совета губернаторы, руководящие сотрудники администрации президента, федеральных органов исполнительной власти.

«Главная тема повестки дня — взаимодействие субъектов федерации с институтами гражданского общества в целях продвижения внешнеполитических интересов России», — сказала Захарова.

Цель мероприятия — обсудить меры для активизации общественного потенциала в условиях проведения российской военной операции на Украине. Ресурсы общественной дипломатии нужно мобилизовать в том числе на содействие решению гуманитарных проблем и преодоление вызовов, связанных с давлением Запада на Россию и российских граждан, добавила она.

Ожидается, что по итогам встречи будут выработаны конкретные рекомендации.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет глав субъектов РФ при российском МИД существует с 2003 года. Президент поручил создать его для содействия российским регионам в развитии международных и внешнеэкономических связей.

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