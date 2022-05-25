Москва, 25 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Странам НАТО следует осознавать свою ответственность при поставках вооружений на Украину. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила 25 мая, комментируя заявление президента Турции о помощи Украине.

Mid.ru Мария Захарова

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не стала участвовать в урегулировании конфликта на Украине, но оказала Киеву конкретную помощь. По словам Захаровой, НАТО помогает Украине поставками средств для убийства людей.

«Какая же это помощь? Это не помощь. Это просто пособничество по изничтожению страны, которая называется Украина», — сказала дипломат в ходе брифинга.

В Москве повторно акцентируют внимание на том, что все так или иначе вовлеченные стороны должны понимать свою особую ответственность при выстраивании шагов на украинском направлении.

Киев накачивают оружием и подпитывают его реваншистские настроения, создают иллюзию возможности решения кризиса в отношениях с Москвой сугубо военным путём, добавила она.

Читайте также: Захарова оценила слова Рютте об обещании Киеву членства Украины в Евросоюзе