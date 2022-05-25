Москва, 25 мая, 2022, 15:34 — ИА Регнум. На протяжении последних четырех веков именно контроль над морской торговлей обеспечивал англо-саксонской цивилизации доминирующее положение в мире, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

Зерно

«Многие страны могли иметь колонии, но пока на море господствовал британский, а затем американский флот, он мог в любой момент перекрыть их судам путь в метрополию. При этом британцы добивались от других стран свободы торговли, а в свои колонии других не пускали.

И даже в XX веке, когда времена каперов и рейдеров подошли к концу, фактически контроль над морской торговлей оставался у них. 90% судов страховались в английских и американских компаниях, компаниям из этих стран принадлежала большая часть тоннажа торгового флота.

Сейчас сложилась уникальная ситуация, когда даже сохраняя крупный и сильный флот, эти страны не могут полностью перекрыть противникам международную торговлю. Во-первых, потому, что выросла роль авиационных, железнодорожных и автоперевозок.

Во-вторых, потому, что даже имея преимущество на море, США не могут рисковать прямым столкновением с Россией или Китаем, а уж тем более одновременно с обеими этими странами. Океан плохо защищает от межконтинентальных ракет.

При этом у Китая есть свой крупный торговый флот и финансовые возможности зафрахтовать сколько угодно судов. И эти суда США не посмеют остановить.

Текущая ситуация — хороший повод для Китая под предлогом заботы о голодающих продемонстрировать свою силу, а заодно и неплохо заработать, перехватив грузы у конкурентов.

Причем, судя по всему, именно эту цель преследует Пекин в первую очередь. Поскольку, несмотря на то, что сам он является крупным импортером продовольствия, для него не будет проблемой получить зерно из России по суше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Китая Ван И призвал создать «зеленый коридор» для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире.

Читайте также: Китай предложил создать «зеленый коридор» для экспорта украинского зерна