Пекин, , 08:07 — REGNUM Министр иностранных дел Китая Ван И призвал создать «зеленый коридор» для экспорта российского и украинского зерна, учитывая сложную продовольственную ситуацию в мире.

Зерно

«В сложившейся ситуации международное сообщество должно настаивать на скорейшем прекращении огня и предоставлении России и Украине зеленого коридора для экспорта зерна. Китай готов поддерживать взаимодействие со всеми сторонами», — приводит его слова сайт МИД КНР.

Он добавил, что по ключевым вопросам, вызывающим озабоченность международного сообщества, Пекин «никогда не останется в стороне».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что украинские силовые структуры готовят провокации с целью обвинить затем ВС России в «якобы неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре».

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