Президент Грузии возмущен сообщениями о пытках в Глданской тюрьме
Грузия, 19 сентября, 2012, 09:37 — ИА Регнум. Президент Грузии
"То, что произошло в Глданской тюрьме, - это жуткий акт, направленный против прав и достоинства человека. Все, кто был организатором всего этого, и все, кто был исполнителем, все, кто совершил и кто допустил это, заслуживают строжайшего, подчеркиваю строжайшего наказания", - заявил Михаил Саакашвили и подчеркнул, что полиция уже арестовала большинство исполнителей, а остальные виновные тоже обязательно предстанут перед правосудием.
По его словам, Грузия, которую они строят все вместе, не потерпит подробных преступлений, и правительство Грузии, которое все эти годы боролось с организованной преступностью и искоренило пытки в полиции, не потерпит, чтобы теперь такое творили в пенитенциарной системе. "Все, кто отвечал за то, чтобы этого не допустить, будут уволены с работы, а те, кто все это совершил, даю вам слово, многие годы проведут в тюрьме", - заявил Саакашвили.
По его заявлению, он поручил соответствующим ведомствам, чтобы те действовали быстро, установили всех виновных, арестовали их и привлекли к ответственности, а потом всю информацию обнародовали и предоставили общественности. Михаил Саакашвили пообещал, что лично обеспечит защиту прав содержащихся в пенитенциарной системе людей как от криминалов, так и от сотрудников этой системы, действующих как настоящие члены мафии.
Напомним, что 18 сентября вначале
Лидеры "Грузинской мечты" сразу же расценили эти обвинения властей как абсурдные и как попытку очередной провокации против оппозиционной коалиции. Они также выразили опасения, что жизнь Тамаза Тамазашвили находится в опасности, и не исключили, что он может подвергаться насилию с тем, чтобы вскоре "признаться" в содеянном и публично заявить, что это он был организатором пыток заключенных.
Вскоре после кадров и заявления МВД свои видеозаписи распространили грузинские телекомпании "9 канал" и "Маэстро". Телекомпания "9 канал" получила видеозаписи пыток заключенных в тюрьме от своего собкора из Брюсселя, а тот, в свою очередь, сообщил, что по просьбе одного высокопоставленного чиновника из Грузии встретился в Брюсселе с бывшим сотрудником Глданской тюрьмы Владимиром Бедукадзе, который и передал ему видеопленку. Бедукадзе заявил в эфире "9 канала", что снимал эти кадры по своей воле, чтобы запечатлеть те беззакония и произвол, которые творились в тюрьме. Он же сообщил, что все это происходило по личному указанию Бачаны Ахалая, который ранее был министром исполнения наказаний, затем занял пост министра обороны, а в настоящее время возглавляет МВД.
После этих видеокадров в центре Тбилиси началась акция протеста. Представители неправительственных организаций и общественности собрались у Большого концертного зала Тбилисской филармонии, где в это время проходил концерт, на котором присутствовал президент Михаил Саакашвили. Они требовали встречи с президентом, но его эскорт покинул территорию филармонии так, что президент не вышел к собравшимся.
Акция продолжалась допоздна и возобновится 19 сентября. Параллельно родственники заключенных, журналисты, политики и представители общественности собрались у Глданской тюрьмы №8. Акции протеста в эту ночь прошли в Батуми, Кутаиси, Поти, Зугдиди и других городах Грузии и должны возобновиться 19 сентября. Общественность и оппозиция требуют немедленной отставки как Бачаны Ахалая, который, по их заявлениям, внедрил в пенитенциарной системе пытки и издевательства над заключенными, так и нынешнего министра исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе, под началом которой в тюрьмах истязают людей.
Хатуна Калмахелидзе еще 18 сентября вечером сообщила в эфире телекомпании "