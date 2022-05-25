Грузия, 19 сентября, 2012, 09:37 — ИА Регнум. Президент Грузии Михаил Саакашвили откликнулся на сообщения и видеоматериалы о пытках заключенных в Глданской тюрьме №8 специальным заявлением, которое сделал поздно ночью в эфире грузинских телекомпаний. Он заявил, что очень рассержен и шокирован увиденным, и пообещал, что все - и исполнители, и заказчики - понесут должное наказание.

"То, что произошло в Глданской тюрьме, - это жуткий акт, направленный против прав и достоинства человека. Все, кто был организатором всего этого, и все, кто был исполнителем, все, кто совершил и кто допустил это, заслуживают строжайшего, подчеркиваю строжайшего наказания", - заявил Михаил Саакашвили и подчеркнул, что полиция уже арестовала большинство исполнителей, а остальные виновные тоже обязательно предстанут перед правосудием.

По его словам, Грузия, которую они строят все вместе, не потерпит подробных преступлений, и правительство Грузии, которое все эти годы боролось с организованной преступностью и искоренило пытки в полиции, не потерпит, чтобы теперь такое творили в пенитенциарной системе. "Все, кто отвечал за то, чтобы этого не допустить, будут уволены с работы, а те, кто все это совершил, даю вам слово, многие годы проведут в тюрьме", - заявил Саакашвили.

По его заявлению, он поручил соответствующим ведомствам, чтобы те действовали быстро, установили всех виновных, арестовали их и привлекли к ответственности, а потом всю информацию обнародовали и предоставили общественности. Михаил Саакашвили пообещал, что лично обеспечит защиту прав содержащихся в пенитенциарной системе людей как от криминалов, так и от сотрудников этой системы, действующих как настоящие члены мафии.

Напомним, что 18 сентября вначале МВД Грузии сообщило о том, что в Глданской тюрьме №8 выявлены факты нечеловеческого и неуважительного отношения к заключенным. По информации министерства, сотрудники тюрьмы избивали заключенных по заказу одного из заключенных этой же тюрьмы, бывшего главы полиции Кахети Тамаза Тамазашвили, записывали истязания на видеопленку, а затем распространили с целью дискредитации пенитенциарной системы. Тамаз Тамазашвили является отцом мажоритарного кандидата блока " Бидзина Иванишвили - Грузинская мечта", а также тестем руководителя благотворительного фонда "Карту", основанного Бидзиной Иванишвили. Тамаз Тамазашвили был арестован вскоре после заявления Иванишвили о приходе в политику по обвинению в незаконном ношении оружия и сейчас отбывает в тюрьме назначенный ему судом срок - 3,5 года лишения свободы.

Лидеры "Грузинской мечты" сразу же расценили эти обвинения властей как абсурдные и как попытку очередной провокации против оппозиционной коалиции. Они также выразили опасения, что жизнь Тамаза Тамазашвили находится в опасности, и не исключили, что он может подвергаться насилию с тем, чтобы вскоре "признаться" в содеянном и публично заявить, что это он был организатором пыток заключенных.

Вскоре после кадров и заявления МВД свои видеозаписи распространили грузинские телекомпании "9 канал" и "Маэстро". Телекомпания "9 канал" получила видеозаписи пыток заключенных в тюрьме от своего собкора из Брюсселя, а тот, в свою очередь, сообщил, что по просьбе одного высокопоставленного чиновника из Грузии встретился в Брюсселе с бывшим сотрудником Глданской тюрьмы Владимиром Бедукадзе, который и передал ему видеопленку. Бедукадзе заявил в эфире "9 канала", что снимал эти кадры по своей воле, чтобы запечатлеть те беззакония и произвол, которые творились в тюрьме. Он же сообщил, что все это происходило по личному указанию Бачаны Ахалая, который ранее был министром исполнения наказаний, затем занял пост министра обороны, а в настоящее время возглавляет МВД.

После этих видеокадров в центре Тбилиси началась акция протеста. Представители неправительственных организаций и общественности собрались у Большого концертного зала Тбилисской филармонии, где в это время проходил концерт, на котором присутствовал президент Михаил Саакашвили. Они требовали встречи с президентом, но его эскорт покинул территорию филармонии так, что президент не вышел к собравшимся.

Акция продолжалась допоздна и возобновится 19 сентября. Параллельно родственники заключенных, журналисты, политики и представители общественности собрались у Глданской тюрьмы №8. Акции протеста в эту ночь прошли в Батуми, Кутаиси, Поти, Зугдиди и других городах Грузии и должны возобновиться 19 сентября. Общественность и оппозиция требуют немедленной отставки как Бачаны Ахалая, который, по их заявлениям, внедрил в пенитенциарной системе пытки и издевательства над заключенными, так и нынешнего министра исполнения наказаний, пробации и юридической помощи Хатуны Калмахелидзе, под началом которой в тюрьмах истязают людей.