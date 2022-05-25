Москва, 25 мая, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Попытки создания для России ситуации технического дефолта со стороны США имеют под собой не больше оснований, чем произведенная ими ранее заморозка средств Минфина РФ в американских и европейских финансовых учреждениях, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Это нарушение не только международных законов, но и собственного законодательства США. После того, как текущий конфликт завершится и придется восстанавливать нормальные международные отношения, это будет ослаблять переговорные позиции США. Видимо, такие шаги производятся от растерянности, США не понимают, как так получилось, что у них нет реальных рычагов воздействия на Россию.

Реально повредить России сейчас этот шаг не может — даже если бы удалось в данной ситуации объявить технический дефолт, рейтинги нашей страны и без того на неадекватно заниженных уровнях, а занимать на Западе наша страна всё равно не планировала и не нуждается в этом — наоборот, на фоне санкций доллары и евро нам не очень нужны.

Все же свои обязательства страна вполне может покрыть в рублях в связи с враждебными действиями, не позволяющими ей использовать свои активы в долларах и евро.

Зато вот западные инвесторы, державшие средства в российских евробондах, теперь свои деньги в западных валютах получить не смогут. Более того, даже получив их в России в рублях, они какое-то время не смогут их перевести в валюту и вывести из страны.

В связи с этим у них могут возникнуть проблемы уже с их кредиторами, что приведет к убыткам. И вот они вполне могут подать на американские власти в суд, со вполне реальными перспективами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная лицензия министерства финансов США, позволявшая России обслуживать свой внешний долг, прекратила своё действие.

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