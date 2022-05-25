Вашингтон, 25 мая 2022, 08:28 — REGNUM Генеральная лицензия министерства финансов США, позволявшая России обслуживать свой внешний долг, прекратила своё действие. Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

Здание Министерства финансов США
Здание Министерства финансов США
(сс) Sebastian Wallroth, Wikimedia

Согласно решению Управления по контролю за иностранными активами минфина США, срок действия лицензии истёк 25 мая в 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск). Этот документ, опубликованный в марте, выводил из-под санкционных ограничений выплаты по обслуживанию части суверенного долга России.

Продлевать лицензию Вашингтон не будет. В последние месяцы благодаря ей американские держатели российских суверенных облигаций получали от России платежи в обслуживание и погашение этих бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявляла о вероятном непродлении генеральной лицензии. При этом она отмечала, что даже объявление Россией технического дефолта, вызванного невозможностью проводить платежи, не очень повлияет на ситуацию: страна и так отрезана от мировых рынков капитала.

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