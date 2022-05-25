Вашингтон, , 08:28 — REGNUM Генеральная лицензия министерства финансов США, позволявшая России обслуживать свой внешний долг, прекратила своё действие. Об этом говорится в сообщении американского ведомства.

Здание Министерства финансов США (сс) Sebastian Wallroth, Wikimedia

Согласно решению Управления по контролю за иностранными активами минфина США, срок действия лицензии истёк 25 мая в 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск). Этот документ, опубликованный в марте, выводил из-под санкционных ограничений выплаты по обслуживанию части суверенного долга России.

Продлевать лицензию Вашингтон не будет. В последние месяцы благодаря ей американские держатели российских суверенных облигаций получали от России платежи в обслуживание и погашение этих бумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая министр финансов США Джанет Йеллен заявляла о вероятном непродлении генеральной лицензии. При этом она отмечала, что даже объявление Россией технического дефолта, вызванного невозможностью проводить платежи, не очень повлияет на ситуацию: страна и так отрезана от мировых рынков капитала.

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