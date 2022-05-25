Москва, 25 мая, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, по состоянию на 15:05 по мск котировки июльского фьючерса на нефть марки Brent растут на 1%, до $114,70 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Шукран Артемов.

Noonpost.net Нефтедобыча

«Несмотря на то, что предварительные данные от Американского института нефти показали некоторое снижение запасов сырой нефти, котировки продолжили подъем.

Отчасти этом способствуют планы ограничения экспорта нефти из США для удержания цен на внутреннем рынке.

В то же время анонсировано скорое снятие ковидных ограничений в Шанхае, а США продолжают давление на Индию, требуя сократить закупки российской нефти. Все это продолжает поддерживать спрос на нефть.

Сегодня выходят данные по запасам от Минэнерго США, если они окажутся хуже прогнозов, рынок может попытаться выйти в зону выше $115 за баррель.

В таком случае следующим сопротивлением станет уровень $120 за баррель», — предполагает эксперт.

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