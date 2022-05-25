Москва, , 13:21 — REGNUM Нефть не смогла вернуться к верхней границе локального диапазона и подешевела по итогам торгов 24 мая после трех дней роста, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Добыча нефти

«Нефть марки Brent встретила поддержку в районе отметки $110 за баррель, на подходе к 20-дневной скользящей средней, которая в очередной раз оказала поддержку фьючерсам.

Сегодня, 25 мая, котировки снова торгуются на положительной территории, однако восходящий импульс пока не получает заметного развития.

Продолжению недавнего роста цен помешала позиция Евросоюза, где глава Еврокомиссии признала, что немедленный запрет на импорт российской нефти невозможен, поскольку Москва выиграет от эмбарго за счет реализации более дорогой нефти на других рынках.

Тем временем в США минэнерго анонсировало продажу 40 млн баррелей сырой нефти в рамках поэтапного плана администрации по высвобождению стратегических резервов в объеме 1 млн баррелей. Перспектива дальнейшего увеличения предложения добавила негатива на рынке черного золота.

Отраслевая статистика также сыграла против Brent, поскольку отчет API отразил увеличение запасов сырой нефти на прошлой неделе почти на 600 тыс. баррелей.

Теперь игроки ждут официальный релиз минэнерго, который выйдет позднее сегодня. Если цифры разочаруют, это создаст дополнительные трудности быкам по нефти в краткосрочной перспективе.

С другой стороны, пока котировки удерживаются над упомянутой скользящей средней, риски снижения ограничены, а потенциал возвращения выше $115 сохраняется», — считает эксперт.

Читайте также: Цены на нефть сдержанно растут, двигаясь к уровню $115