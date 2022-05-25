Москва, 25 мая, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении российских СМИ. Об этом 25 мая в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Мы действительно будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ… Мы будем отвечать, конечно, на многое несимметрично», — подчеркнула российский дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что в настоящее время идёт разработка целого пакета мер в отношении СМИ и журналистов из англосаксонских средств массовой информации.

«Сейчас мы вырабатываем целый пакет мер в отношении СМИ, журналистов из англосаксонских СМИ, учитывая, что там были репрессивные меры предприняты в отношении российских СМИ», — пояснила Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Госдума в первом чтении приняла законопроект, позволяющий дать зеркальный ответ на цензуру российских СМИ за границей.