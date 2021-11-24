Москва, , 07:02 — REGNUM Зарубежные интернет-сервисы больше 50 раз подвергали цензуре материалы российских средств массовой информации с 2020 года, сообщили 24 ноября в пресс-службе Роскомнадзора.

Цензура dimitrisvetsikas1969

«На текущий момент зафиксирован 51 подобный инцидент: YouTube — 24; Facebook — 13; Instagram — восемь; Twitter — четыре; Google — один; TikTok — один», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что блокировка и ограничения накладывались в основном на материалы агентств Sputnik и RT, вещающих на международную аудиторию, а также зафиксированы случаи цензуры в отношении аккаунтов региональных СМИ.

Пресс-служба Роскомнадзора напомнила, что цензура в России запрещена Конституцией. Кроме того, в 2020 году принят закон, направленный на борьбу с цензурой со стороны зарубежных интернет-платформ по отношению к материалам российских СМИ.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что российские судебные приставы приступили к принудительному взысканию 26 млн рублей с компании Facebook за отказ удалить запрещенную информацию.