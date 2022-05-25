Москва, , 14:36 — REGNUM С учётом роста цен в начале 2022 года реальные доходы граждан снизились, и задача правительства России — провести индексацию МРОТ и пенсий таким образом, чтобы компенсировать снижение реальных доходов, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ " Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Доходы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Президентом России Владимиром Путиным было дано такое поручение правительству, но не реализовывается оно пока, потому что, скорее всего, вопрос в размере индексации.

А поскольку рост цен был существенным, соответственно, и сложно определить и просчитать возможности бюджета по индексации пенсий и МРОТ.

Вполне возможно, что сейчас это будет ниже существующего уровня инфляции и тогда правительству РФ придётся ещё раз возвращаться к проведению индексации в конце года или с января 2023 года.

Это нужно будет необходимо сделать, в зависимости от того, какой уровень инфляции будет к концу 2022 года», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительство России планирует повысить МРОТ, прожиточный минимум и пенсии на 10%.

Читайте также: СМИ узнали о планах правительства России повысить пенсии и МРОТ