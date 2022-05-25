Москва, , 06:48 — REGNUM Правительство России планирует повысить МРОТ, прожиточный минимум и пенсии на 10%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на осведомленные источники.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По ее данным, российское правительство уже согласовало повышение размеров этих выплат. Источники утверждают, что окончательное решение примет президент России Владимир Путин. Других подробностей пока не предоставляется.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские власти обсуждают вопрос индексации социальных выплат и пенсий. По его словам, такая индексация уже прорабатывается, однако окончательные ее параметры не установлены. Также соответствующие предложения российскому лидеру Владимиру Путину поступали от правительства России.

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