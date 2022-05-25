Москва, , 14:23 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин на фоне санкций обратил внимание на ситуацию вокруг СРП «Сахалин — 2», передает корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Как вы отнесетесь к тому, что сейчас недружественные страны в отношении России приняли санкции и делают все для того, чтобы свернуть бизнес. Но вместе с этим наша страна в 90-е годы приняла ряд решений, в том числе, законодательно оформленных, где как раз недружественные страны — Япония или компании той же Англии, Нидерландов, получают огромные прибыли. Речь идет о СРП «Сахалин-2», где Япония участвует, Англия и Нидерланды участвуют», — обратился Володин к главе Счетной палаты Алексею Кудрину.

Он предложил проанализировать ситуацию.

«Может нам проанализировать эту ситуацию, пускай лучше доля у Газпрома вырастет, у нашего государства. Либо придут компании, дружественно настроенные по отношению к России», — рассуждает он.

«Взяла там Япония, взяла бы и заявила. Если уж пошли на санкции, тогда здесь мы вам возвращаем. По-честному. А так получается, санкции вводят, а денежки, прибыль получают. Англия, Нидерланды. Shell заявила, что уходит из России, громко хлопнув дверью, но доля в «Сахалин-2» у них есть. Возьмите тогда и выйдите. Передайте все Газпрому… Либо Российскому государству — будет актив прямой», — отметил спикер Госдумы.

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